4 Bahan Alami untuk Kesehatan Gigi yang Lebih Baik

Senin, 15 Desember 2025 – 08:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - GIGI merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Merokok, mengonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan bisa mengganggu kesehatan gigi.

Tak perlu khawatir, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, kamu bisa melakukan beberapa perawatan alami di rumah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh Hijau

Rutin minum teh hijau bisa membantu menjaga kesehatan gigi.

Teh hijau bisa membantu menghilangkan bintik-bintik putih dari gigi dengan nutrisi penting yang diperlukan untuk demineralisasi gigi.

Baca Juga: Atasi Kulit Kering dengan Menggunakan 5 Bahan Alami Ini

Selain itu, bisa membantu mencegah penumpukan plak; dan pembentukan bintik-bintik putih pada gigi.

Teh hijau adalah sumber fluoride yang sangat baik, menjadikannya bilas mulut yang sempurna untuk menggantikan obat kumur yang mengandung bahan kimia.