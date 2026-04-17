4 Bahaya Jus Bayam, Tingkatkan Risiko Gangguan Fungsi Tiroid

Jumat, 17 April 2026 – 05:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BAYAM merupakan salah satu sayuran yang mengandung dua manfaat.

Bayam, sayuran hijau berdaun yang kaya nutrisi, dikenal karena profilnya yang sangat bergizi.

Dipenuhi dengan vitamin, mineral, dan antioksidan esensial, bayam telah menjadi bahan yang populer dalam diet yang sadar kesehatan.

Namun, ada kekhawatiran yang muncul tentang potensi hubungan antara konsumsi bayam dalam bentuk jus dan smoothie dan perkembangan batu ginjal.

Dr. Dimple Jangda, seorang Ayurveda dan pelatih kesehatan usus, baru-baru ini membagikan cuplikan Instagram di mana ia memperingatkan semua orang agar tidak mengonsumsi smoothie bayam dan jus bayam secara berlebihan, karena bisa menyebabkan batu ginjal.

Bayam merupakan sumber zat besi yang kuat, tetapi juga mengandung senyawa yang disebut oksalat, yang sangat sulit diserap dan diasimilasi oleh tubuh.

"Oleh karena itu, bayam menjadi penyebab utama terbentuknya batu ginjal dan bahkan batu empedu saat ini,” kata Dr. Jangda.

Segelas jus bayam atau smoothie bayam sama dengan delapan hingga sepuluh kali lipat senyawa oksalat yang masih bisa ditangani tubuh Anda.