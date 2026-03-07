Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Bahaya Konsumsi Jus Seledri Berlebihan yang Bikin Kaget

Sabtu, 07 Maret 2026 – 06:07 WIB
Jus Seledri. Foto: Hallosehat

jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan salah satu sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk jus seledri. Selebriti seperti Gwyneth Paltrow dan Naomi Campbell telah memuji manfaat jus seledri.

Namun, kegemaran akan minuman sehat ini bisa dikaitkan dengan Anthony William, seorang influencer medis yang memproklamirkan diri sendiri yang menawarkan saran kesehatan pseudosains.

Ia mengklaim sebagai 'pencetus' jus seledri, dan telah berbicara panjang lebar tentang manfaat jus seledri sejak tahun 1975.

Maka, dimulailah gerakan jus seledri. Banyak orang suka memulai hari mereka dengan segelas jus ini karena manfaatnya, termasuk kesehatan pencernaan yang baik.

Jumlah jus seledri yang disarankan untuk dikonsumsi setiap hari bervariasi tergantung pada toleransi individu dan tujuan kesehatan.

Namun, sebelum menjadikannya bagian dari ritual harian Anda, kamu harus mengetahui efek samping jus seledri.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa efek samping mengonsumsi jus seledri secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya tentu saja rendah serat.

