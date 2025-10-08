Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Bahaya Makan Kurma Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

Rabu, 08 Oktober 2025 – 08:47 WIB
4 Bahaya Makan Kurma Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda - JPNN.COM
Kurma. Foto: HelloSehat

jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah yang kaya kana berbagai kandungan nutrisi.

Buah dari pohon palem ini bisa dikonsumsi langsung, tetapi umumnya melalui proses pengeringan terlebih dahulu.

Bahkan, tidak sedikit orang yang mengolah kurma menjadi smoothies atau menambahkannya pada es krim atau penganan manis lainnya.

Baca Juga:

Kandungan serat dan kalori yang tinggi dalam kurma memang baik untuk tubuh.

Akan tetapi, keduanya bisa menjadi bumerang bagi tubuh jika dikonsumsi terlalu banyak.

Mulai dari kenaikan badan hingga gangguan pada pencernaan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan risiko diabetes

Rasa manis yang ada di buah kurma juga bisa meningkatkan risiko penyakit diabetes.

Ada beberapa efek samping mengonsumsi buah kurma secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja diare.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kurma  penyakit  diare  hiperkalemia 
BERITA KURMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp