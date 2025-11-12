Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Bahaya Minum Susu Berlebihan, Jerawat Bakalan Makin Betah di Wajah

Rabu, 12 November 2025 – 03:44 WIB
Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU tidak diragukan lagi merupakan salah satu minuman yang wajib kita konsumsi.

Sewaktu kecil, kita sering diberi tahu bahwa susu sangat baik untuk kesehatan, sehingga kita diminta untuk mengonsumsinya dalam jumlah banyak.

Itu karena susu merupakan sumber kalsium yang baik dan berkontribusi terhadap kesehatan tulang.

Tidak heran jika kita berasumsi bahwa susu bermanfaat bagi kesehatan, dan akan berdampak positif bagi kita.

Namun, tahukah Anda bahwa minum terlalu banyak susu bisa menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan?

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2014, ditemukan bahwa wanita yang minum tiga gelas susu atau lebih setiap hari hampir dua kali lipat risiko penyakit kardiovaskular mereka.

Itu belum semuanya, hal itu juga meningkatkan risiko kanker hingga 44 persen.

Penelitian menunjukkan bahwa orang yang berusia di atas sembilan tahun harus minum tiga cangkir susu setiap hari.

Ada beberapa efek samping minum susu yang ternyata tidak baik untuk kesehatan dan salah satunya adalah tentu saja bisa menyebabkan jerawat.

