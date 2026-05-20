JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

4 Bintang Persija ke Timnas Indonesia, Witan Sulaeman Tak Mau Sia-siakan Kesempatan

Rabu, 20 Mei 2026 – 04:35 WIB
Winger Persija Jakarta Witan Sulaeman. Foto: Persija.

jpnn.com - Empat pemain Persija Jakarta mendapat panggilan Timnas Indonesia untuk mengikuti training camp (TC) menjelang ASEAN Hyundai Cup 2026.

Nama-nama tersebut ialah Fajar Fathurrahman, Eksel Runtukahu, Shayne Pattynama, dan Witan Sulaeman.

TC Timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung di Jakarta mulai 26–30 Mei 2026 sebagai persiapan menuju turnamen yang akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.

Pemanggilan ini menjadi bentuk apresiasi atas performa konsisten para pemain Persija sepanjang musim.

Salah satu pemain yang kembali mendapat panggilan ialah Witan Sulaeman.

Eks penggawa Lechia Gdansk itu menyambut kesempatan tersebut dengan penuh rasa syukur dan tekad untuk membuktikan diri.

"Saya benar-benar bersyukur bisa kembali dipanggil Timnas Indonesia. Ini jadi motivasi untuk bekerja lebih keras lagi."

"Sekarang saya harus menunjukkan kemampuan saya kepada pelatih baru dan berusaha memberikan yang terbaik," ucapnya.

