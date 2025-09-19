Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Buah Sahabat Terbaik Penderita Tekanan Darah Tinggi

Jumat, 19 September 2025 – 07:57 WIB
Semangka. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - HIPERTENSI atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini akan memicu berbagai komplikasi hipertensi yang bisa mengganggu kesehatan.

Salah satu cara untuk mengontrol tekanan darah tinggi adalah dengan menerapkan pola makan sehat, mulai dari memilih menu makanan penurun hipertensi, menghitung kalori, dan memantau porsinya.

Memilih buah-buahan dengan kalori yang rendah bisa membantu kamu menjaga berat badan dan mencegah obesitas yang merupakan salah satu penyebab hipertensi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Anggur

Selain mengandung serat dan rendah kalori, semua jenis anggur dikenal kaya akan polifenol, yaitu antioksidan yang bisa membantu melawan radikal bebas dalam tubuh.

Berkat polifenol tersebut, buah anggur diyakini mampu membantu mencegah sindrom metabolik, yang salah satunya adalah tekanan darah tinggi.

2. Pisang

Kandungan kalium pada buah pisang memiliki manfaat untuk menyeimbangkan jumlah natrium atau garam di dalam tubuh.

Ada beberapa jenis buah sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan salah satunya ialah pisang.

