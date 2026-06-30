4 Buah Tinggi Kandungan Gula, Tidak Baik untuk Penderita Diabetes

Selasa, 30 Juni 2026 – 07:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi buah-buahan.

Namun, ada beberapa jenis buah yang kandungan gulanya cukup tinggi, sehinggan tidak baik dikonsumsi secara berlebihan oleh penderita diabetes.

Mayo Clinic menyebutkan bahwa beberapa buah memang mengandung lebih banyak gula daripada yang lain, tetapi bukan berarti Anda tidak boleh memakannya sama sekali.

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Jadi, bukan berarti ada beberapa buah yang menjadi pantangan untuk penderita diabetes.

Hanya saja, diabetesi perlu lebih memerhatikan jumlah buah yang dikonsumsi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Mangga

Setiap 100 gram mangga memiliki kandungan gula sekitar 14 gram.

Kandungan ini yang bisa memperburuk keseimbangan gula darah.