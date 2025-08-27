4 Buah untuk Penderita Kolesterol Tinggi

Rabu, 27 Agustus 2025 – 08:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Jika dibiarkan, perlahan akan memicu berbagai penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, darah tingga hingga stroke.

Salah satu cara paling mudah untuk menurunkan kolesterol ialah dengan mengonsumsi buah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Pisang merupakan sumber yang baik dari serat makanan, yang bisa membantu mengurangi low-density lipoprotein LDL atau kolesterol “jahat”.

Selain itu, kalium dalam pisang juga bisa membantu menurunkan tekanan darah, dan pada gilirannya, bisa menurunkan kolesterol tinggi dan menyehatkan jantung.

Pisang merupakan tanaman rumah bagi masyarakat Indonesia.

Selain banyak jenis dan aneka rasa, pisang mampu menjadi obat bagi berbagai penyakit.