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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Buah yang Aman Dikonsumsi Penderita Penyakit Mag

Rabu, 03 Juni 2026 – 07:48 WIB
4 Buah yang Aman Dikonsumsi Penderita Penyakit Mag - JPNN.COM
Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MAG merupakan penyakit yang disebabkan naiknya asam lambung.

Penyakit mag juga bisa dipicu oleh timbulnya luka di lambung akibat infeksi bakteri H. pylori, karena mengonsumsi obat antinyeri jangka panjang, racun rokok, alkohol, dan makanan tertentu.

Berbagai hal tersebut ternyata bisa mengikis lapisan dinding usus dan kerongkongan sehingga memicu refluks asam lambung naik.

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Penelitian dari jurnal Pharmacognosy Reviews mengamati efek curcumin salah satu yang bisa mengobati peradangan akibat luka dan melindungi perut dari iritan-iritan tersebut dengan meningkatkan produksi lendir dinding lambung.

Oleh sebab itu, orang yang memiliki masalah asam lambung perlu menjaga asupan makanannya, termasuk buah, untuk mencegah kekambuhan.

Ternyata beberapa buah ini bisa ikut berperan membuat asam lambung rontok sehingga baik bagi penderita mag.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melon

Melon, merupakan salah satu buah yang memiliki kandungan nutrisi yang aman untuk penderita asam lambung.

Ada beberapa jenis buah yang aman dikonsumsi oleh penderita penyakit mag dan salah satunya ialah tentu saja melon.

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TAGS   penyakit mag  Buah  pisang  apel 
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