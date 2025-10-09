4 Buah yang Baik untuk Kesehatan Kulit

Kamis, 09 Oktober 2025 – 08:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK wanita yang ingin kulit mereka selalu terlihat segar dan awet muda.

Untuk itu, menjaga kesehatan kulit wajib dilakukan agar penampilan makin menarik.

Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkannya, dan salah satu yang menjadi andalan adalah dengan melakukan perawatan di salon.

Namun tenang saja, kamu tak perlu repot untuk selalu pergi ke salon dan mengeluarkan banyak uang.

Mempunyai kulit sehat dan terlihat awet muda, bisa kamu dapatkan dengan mengonsumsi beberapa buah-buahan yang baik untuk kecantikan kulitmu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jeruk Bali

Buah ini mengandung vitamin C yang sangat penting untuk pembentukan kolagen.

Kandungan vitamin C dalam jeruk bali juga bisa membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan penuaan.