4 Bulan Pascabencana, 171 Orang Masih Tinggal di Tenda Pengungsian di Aceh

Kamis, 26 Maret 2026 – 17:13 WIB
4 Bulan Pascabencana, 171 Orang Masih Tinggal di Tenda Pengungsian di Aceh - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto turut mencicipi menu makan siang yang disiapkan untuk para pengungsi, yakni nasi dan ikan tongkol di tenda pengungsian korban bencana di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, pada Minggu, 7 Desember 2025. Foto: Cahyo/BPMI Setpres

jpnn.com, ACEH - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan masih ada 43 kepala keluarga atau 171 warga Aceh yang mengungsi di tenda pengungsian.

Sebanyak 171 warga itu masih mengungsi pascabencana banjir bandang dan longsor di Aceh sejak November 2025 lalu.

Dia menuturkan sebelum Lebaran 2026, pemerintah memang menargetkan agar tak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian. Namun, rencana itu mundur karena ada tantangan di lapangan.

“Sebelum lebaran tidak ada lagi di tenda harapan kami masyarakat merayakan IdulFitri tidak lagi di tenda, tapi lebaran ini masih ada 26 (titik) ini, karena tadi tingkat kesulitan pembukaan jalan untuk di daerah pedalaman,” ucap Tito di Kantor Staf Kepresidenan, pada Rabu (25/3).

Dia pun membantah bahwa Presiden Prabowo Subianto menyebutkan 100 persen warga yang terdampak bencana sudah tak lagi tinggal di tenda.

“Yang disampaikan adalah mendekati 100 persen itu tidak di tenda. Nah bagaimana kami menghitungnya? Hitung saja 171 orang sekarang ini dibagi 2,1 juta pada saat 5 Desember data pengungsi itu lebih kurang 0,008 persen, sehingga bisa dikatakan 99,92 persen tidak lagi di tenda,” jelasnya.

Tak hanya itu, sejumlah masyarakat yang masih mengungsi pun menolak untuk menetap di hunian sementara.

"Mereka mau langsung dari tenda ke hunian tetap," kata dia.(mcr4/jpnn)

Sebanyak 171 warga itu masih mengungsi pascabencana banjir bandang dan longsor di Aceh sejak November 2025 lalu.

Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

TAGS   tenda pengungsian  Banjir Bandang  banjir bandang aceh  Lebaran  Mendagri Tito Karnavian 
