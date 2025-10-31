4 Camilan untuk Menurunkan Berat Badan

Jumat, 31 Oktober 2025 – 09:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang yang enggan mengonsumsi camilan saat sedang menurunkan berat badan.

Namun, ada beberapa camilan sehat yang bisa Anda konsumsi saat sedang diet.

Selain itu, cobalah mengonsumsi camilan yang memberikan energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1.Buah dan sayur

Buah dan sayur mungkin bisa menjadi alternatif camilan yang tidak bikin repot.

Pasalnya, porsi buah atau sayur yang cukup banyak bisa bikin tetap kenyang meski dengan kandungan di bawah 100 kalori.

2. Dark chocolate

Beberapa orang mungkin menganggap bahwa cokelat berpotensi menaikkan berat badan, tetapi tidak dengan dark chocolate.

Berkat kandungan antioksidan, seperti polifenol dan katekin, di dalamnya, cokelat hitam diyakini bermanfaat bagi kesehatan.