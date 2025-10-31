Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Camilan untuk Menurunkan Berat Badan

Jumat, 31 Oktober 2025 – 09:34 WIB
4 Camilan untuk Menurunkan Berat Badan - JPNN.COM
Berat Badan. Ilustrasi. Foto IST

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang yang enggan mengonsumsi camilan saat sedang menurunkan berat badan.

Namun, ada beberapa camilan sehat yang bisa Anda konsumsi saat sedang diet.

Selain itu, cobalah mengonsumsi camilan yang memberikan energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1.Buah dan sayur

Buah dan sayur mungkin bisa menjadi alternatif camilan yang tidak bikin repot.

Pasalnya, porsi buah atau sayur yang cukup banyak bisa bikin tetap kenyang meski dengan kandungan di bawah 100 kalori.

Baca Juga:

2. Dark chocolate

Beberapa orang mungkin menganggap bahwa cokelat berpotensi menaikkan berat badan, tetapi tidak dengan dark chocolate.

Berkat kandungan antioksidan, seperti polifenol dan katekin, di dalamnya, cokelat hitam diyakini bermanfaat bagi kesehatan.

Ada beberapa jenis camilan yang sehat dan bergizi yang aman Anda konsumsi saat menurunkan berat badan dan salah satunya ialah oatmeal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Berat Badan  camilan  Buah  oatmeal 
BERITA BERAT BADAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp