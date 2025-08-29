4 Cara Alami untuk Atasi Sembelit

Jumat, 29 Agustus 2025 – 09:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu masalah pencernaan yang harus segera Anda atasi.

Adapun penyebab sembelit bisa beragam, mulai dari kurangnya mineral dalam tubuh, diet kurang sehat, minimnya olahraga hingga efek samping obat-obatan tertentu.

Jika segera tak ditangani, sembelit bisa menyebabkan perut kembung dan begah.

Tak perlu khawatir, untuk mengatasi sembelit, Anda bisa menggunakan cara-cara alami tanpa obat kimia.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Perbanyak Minum Air

Tinja yang kering dan keras bisa menjadi penyebab sembelit, jadi semakin banyak air yang diminum, semakin mudah Anda mengeluarkannya.

Memperbanyak minum air sangat penting khususnya jika Anda meningkatkan asupan serat dalam diet Anda.

2. Makan Lebih Banyak Serat

Serat adalah laksatif alami. Serat bisa meningkatkan kandungan air di dalam tinja dan memadatkannya.