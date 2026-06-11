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JPNN.com - Daerah

4 dari 6 Tahanan Kabur di PN Pekanbaru Kembali Ditangkap, 2 Diburu

Kamis, 11 Juni 2026 – 21:01 WIB
4 dari 6 Tahanan Kabur di PN Pekanbaru Kembali Ditangkap, 2 Diburu - JPNN.COM
Tampak salah satu tahanan yang sempat melarikan diri saat ditangkap kembali oleh Tim Polresta Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Empat dari enam tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru yang sempat melarikan diri saat tiba di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (11/6), berhasil ditangkap kembali oleh aparat gabungan.

Saat ini, petugas masih memburu dua tahanan lainnya yang belum ditemukan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, peristiwa kaburnya enam tahanan tersebut terjadi sekitar pukul 12.00 WIB saat mereka turun dari mobil tahanan di halaman samping PN Pekanbaru, Jalan Teratai, untuk menjalani persidangan.

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Kepanikan sempat terjadi ketika para tahanan berusaha melarikan diri dari pengawasan petugas.

Aparat kepolisian bersama petugas kejaksaan kemudian langsung melakukan pengejaran di sekitar kawasan pengadilan dan sejumlah titik yang diduga menjadi jalur pelarian.

Kasat Resnarkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Loviko memimpin langsung upaya pencarian terhadap para tahanan yang kabur.

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Dari hasil pengejaran yang dilakukan, empat orang tahanan berhasil diamankan kembali.

“Benar, sudah empat orang berhasil ditangkap kembali. Saat ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap tahanan lainnya,” kata Kasi Humas Polresta Pekanbaru Iptu Zamhur saat dikonfirmasi JPNN.

Saat ini, petugas masih memburu dua tahanan lainnya yang belum ditemukan, petugas masih menyebar.

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TAGS   tahanan kabur  pn pekanbaru  Kasat Resnarkoba  Polresta Pekanbaru 
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