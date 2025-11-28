Close Banner Apps JPNN.com
4 Diaspora Dipanggil, Timnas U-23 Indonesia Siap Berburu Prestasi di SEA Games 2025

Jumat, 28 November 2025 – 05:50 WIB
Selebrasi Mauro Zijlstra bersama Rafael Struick saat berlaga pada laga persahabatan melawan Mali U-22 di Stadion Pakansari, Bogor. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia membawa komposisi terbaik saat berlaga pada ajang SEA Games 2025.

Pelatih Timnas Indonesia Indra Sjafri memadukan talenta para pemain yang tampil di Super League dengan deretan nama diaspora yang berkompetisi di Eropa.

Empat pemain diaspora yang dipanggil ialah Marselino Ferdinan (AS Trencin), Ivar Jenner (FC Utrecht), Dion Markx (TOP OSS), dan Mauro Zijlstra (FC Volendam).

Kehadiran keempatnya menambah kekuatan Garuda Muda untuk mempertahankan medali emas yang diraih pada SEA Games 2023 lalu.

Komposisi pemain yang dipanggil tidak jauh berbeda dari skuad yang tampil pada Piala AFF U-23 2025 dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Pemain-pemain seperti Kadek Arel Priyatna, Robi Darwis, Rayhan Hannan, Dony Tri Pamungkas, sampai Hokky Caraka masih mendapatkan kepercayaan.

Pada SEA Games 2025, Timnas Indonesia tergabung di Grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura.

Rencananya, pada Jumat (28/11/2025) pagi WIB, Garuda Muda akan terbang ke Thailand untuk melakukan adaptasi terlebih dahulu.

Timnas Indonesia membawa komposisi terbaik saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 termasuk empat pemain diaspora

