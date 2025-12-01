4 Gol di Markas Madura United! Bojan Hodak Bongkar Rahasia Kebangkitan Persib Bandung

Senin, 01 Desember 2025 – 04:51 WIB

jpnn.com - Persib Bandung pulang dari Stadion Gelora Ratu Pamelingan dengan kepala tegak setelah menaklukkan Madura United 4-1 pada pekan ke-14 BRI Super League, Minggu (30/11/2025).

Kemenangan telak itu menjadi bukti bahwa skuad asuhan Bojan Hodak mampu menjaga intensitas permainan meski dihantam jadwal padat.

Persib Tampil Perkasa di Tengah Padatnya Jadwal

Hodak mengakui bahwa kondisi fisik para pemainnya sempat menjadi kekhawatiran utama.

Dengan jarak pertandingan yang begitu dekat antara AFC Champions League Two dan Super League, Hodak menyadari betapa beratnya beban yang dipikul Marc Klok dan kawan-kawan.

"Pertandingan yang bagus. Saya tahu pemain kelelahan, tetapi saya senang bisa memenangkan pertandingan dan mencetak empat gol," ucap Hodak.

Tak hanya puas dengan hasil akhir, pelatih asal Kroasia itu juga terkesan dengan ketajaman tim yang mampu membukukan empat gol di laga tandang ini.

Rotasi Cerdas Menjadi Kunci Keberhasilan

Hodak menyebut kerja sama tim berjalan efektif, termasuk peran pemain-pemain yang baru menjalani debut.

Pelatih berkepala plontos itu memberi sorotan khusus kepada Alfreandra Dewangga dan Nazriel Alvaro.