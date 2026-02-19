4 Gunung Api Ini Berstatus Siaga

jpnn.com - Aktivitas empat gunung berapi yang berstatus Siaga atau Level III, berada dalam pantauan intensif Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa pemantauan dilakukan secara intensif sebagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi erupsi maupun dampak lanjutan terhadap masyarakat di sekitar gunung api.

Beberapa gunung api yang saat ini berstatus Siaga, yakni Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, serta Gunung Merapi dan Gunung Semeru di Jawa Timur.

Baca Juga: Mira Hayati Terpidana Kasus Kosmetik Berbahaya Dieksekusi Jaksa

Menurut dia, status Level III menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik yang memerlukan kewaspadaan lebih tinggi dari pemerintah daerah dan masyarakat, terutama yang bermukim di zona rawan bencana.

"BNPB aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri-Basarnas, serta sukarelawan kebencanaan setempat untuk memastikan kesiapsiagaan, termasuk sosialisasi jalur evakuasi dan kesiapan tempat pengungsian apabila terjadi peningkatan aktivitas yang signifikan," kata Abdul, di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Selain itu, BNPB terus memperbarui informasi resmi dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM guna mencegah penyebaran kabar yang tidak akurat di masyarakat serta memastikan setiap langkah penanganan berbasis data ilmiah.

Abdul mengimbau masyarakat di sekitar gunung api berstatus Siaga tersebut agar mematuhi rekomendasi teknis dari PVMBG dan pemerintah daerah, misalnya menjauhi wilayah pada radius bahaya paparan material vulkanik-aliran sungai yang berhulu dari puncak/kawah aktif.(ant/jpnn)