4 Hari Latihan, 1 Janji Besar dari John Herdman dan Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia

Timnas Indonesia menatap FIFA Series 2026 dengan optimisme tinggi.

Pelatih anyar, John Herdman bersama bek andalan Elkan Baggott, menyuarakan tekad yang sama menjelang laga perdana yang akan digelar Jumat (27/3/2026) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Herdman maupun Elkan menegaskan kesiapan tim setelah menjalani masa persiapan singkat tetapi intens.

"Kami menjalani beberapa hari latihan dengan tempo yang bagus dan penuh energi."

"Semua pemain menunjukkan antusiasme tinggi, terlebih sudah lama kami tidak bermain di hadapan publik di sini," ujar Herdman.

Pelatih asal Inggris itu juga menilai atmosfer dalam tim cukup positif.

Herdman melihat adanya semangat besar dari para pemain untuk memberikan performa terbaik demi para pendukung.

Sementara itu, Elkan yang kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah terakhir tampil pada 2024, mengaku sangat termotivasi.