JPNN.com - Nasional - Sosial

4 Hari Pencarian, Bocah yang Tenggelam Saat Main di Pinggir Sungai Ditemukan

Jumat, 16 Januari 2026 – 17:03 WIB
Jasad korban saat akan dibawa ke rumah duka. Foto: Basarnas Palembang.

jpnn.com, MUARA ENIM - Ravael (3) bocah yang dilaporkan tenggelam di Sungai Lematang Desa Muara Lawai KP 3, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim akhirnya ditemukan, pada Jumat (16/1) sekitar pukul 10.30 WIB. 

Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh salah seorang warga yang sedang beraktivitas di sungai.

Jasad korban ditemukan di Kabupaten Pali tepatnya di Desa Pandan, Kecamatan Tanah abang sekitar radius 150 KM dari lokasi awal kejadian.

Posisi korban saat ditemukan mengapung dipinggir sungai tersangkut ditumpukkan bambu.

"Korban sudah ditemukan oleh warga. Berdasarkan informasi tersebut Tim SAR Gabungan bergerak ke lokasi untuk menjemput jasad korban dan kemudian dibawa ke rumah duka guna diserahkan kepada pihak keluarga," ujar Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin.

Dengan telah ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup.

"Semua unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Raymond.

Diketahui kejadian bermula pada Selasa (13/1/26) sekitar pukul 16.10 WIB, korban bersama satu orang temannya pergi bermain di tepian sungai.

Empat hari pencarian, jasad bocah bernama Ravael (3) yang tenggelam saat bermain dipinggir sungai ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

