4 Herbal untuk Asam Lambung yang Menyakitkan

Selasa, 09 Juni 2026 – 08:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Asam lambung memang penyakit yang sering diderita setiap orang.

Penyebabnya beragam, mulai telat makan, gaya hidup yang tidak sehat hingga kurang istirahat.

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Namun jangan khawatir, permasalahan pencernaan bisa diatasi dengan konsumsi bahan herbal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe merupakan salah satu herbal yang sudah digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan sejak berabad abad yang lalu.

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Faktanya, beberapa studi menunjukan, jahe bisa membantu meredakan gejala mual dan muntah.

Tidak seperti obat obatan kimia, jahe tidak menimbulkan efek samping yang berarti.