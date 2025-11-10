Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Herbal yang Ampuh Tingkatkan Gairah Pria di Ranjang

Senin, 10 November 2025 – 08:31 WIB
4 Herbal yang Ampuh Tingkatkan Gairah Pria di Ranjang - JPNN.COM
Teh rosemary. Foto: amazonaws.com

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI hubungan ranjang yang harmonis tentu membuat pasangan suami istri selalu bahagia.

Tak cukup dengan rayuan dan sentuhan, kaum adam biasanya akan mudah terpacu dengan bantuan minyak herbal.

Untuk membantu kaum adam dalam meningkatkan gairah di ranjang, ada beberapa herbal yang terbukti mampu menguatkan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Akar Ekstrak Basil

Ekstrak basil dianggap sebagai salah satu minyak esensial terbaik untuk mendongkrak gairah pria di ranjang.

Karena ditemukan memiliki efek positif pada viabilitas dan motilitas cairan pria.

Baca Juga:

Ekstrak basil berkontribusi untuk melindungi sistem reproduksi dari toksisitas testis.

2. Minyak Lavender

Kombinasi antara pai labu dan bau lavender bisa membantu meningkatkan aliran darah di organ vital pria.

Ada beberapa jenis herbal alami yang bisa membantu meningkatkan gairah pria di ranjang dan salah satunya ialah minyak lavender.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Herbal  gairah  rosemary  lavender 
BERITA HERBAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp