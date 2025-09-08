Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Herbal Ini Bantu Tingkatkan Gairah Suami dengan Cepat

Senin, 08 September 2025 – 08:26 WIB
4 Herbal Ini Bantu Tingkatkan Gairah Suami dengan Cepat - JPNN.COM
Ilustrasi ginseng. Foto: Urbol

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai cara yang pria bisa lakukan untuk meningkatkan gairah mereka di ranjang.

Salah satunya ialah dengan mengonsumsi berbagai jenis herbal.

Herbal telah lama dikenal bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Baca Juga:

Tak hanya menyembuhkan sakit dari dalam, beberapa herbal Tiongkok juga mampu menjadi solusi untuk kembali memaksimalkan gairah pasangan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Goji Berry

Dilansir dari Time Out, goji berry alias Lycium barbarum merupakan salah satu herbal yang berkhasiat meningkatkan 'kinerja' suami di ranjang serta menambah kesuburan wanita.

Baca Juga:

Tak hanya itu, kandungan vitamin A yang tinggi membuat herbal ini berkhasiat untuk kesehatan mata.

2. Ginseng

Ginseng memiliki khasiat yang mistik. Pasalnya, herbal ini memiliki manfaat untuk meningkatkan stamina, meningkatkan gairah, serta meningkatkan nafsu pria.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu meningkatkan gairah pria dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja horny goat weed.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gairah  Herbal  Sarang burung walet  Ginseng 
BERITA GAIRAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp