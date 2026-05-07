4 Herbal yang Bantu Turunkan Berat Badan dengan Cepat

Kamis, 07 Mei 2026 – 08:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal merupakan impian setiap wanita.

Ada berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk menurunkan berat badan.

Salah satunya ialah dengan mengonsumsi herbal. Dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah berusia berabad-abad, ramuan ini menekankan pendekatan holistik terhadap kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Daun kemangi

Daun kemangi merupakan salah satu herbal yang memiliki segudang manfaat kesehatannya, termasuk perannya dalam pengelolaan berat badan.

Daun ini membantu mengatur kadar gula darah, mengurangi stres, dan menyeimbangkan kadar kortisol, semuanya memainkan peran penting dalam penambahan berat badan dan obesitas.

Caranya, seduh daun kemangi segar ke dalam teh atau tambahkan bubuk daun kemangi ke smoothie atau makanan.

Sebagai alternatif, suplemen daun kemangi tersedia dalam bentuk kapsul.