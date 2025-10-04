Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Herbal yang Cocok untuk Penderita Asam Urat

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 08:47 WIB
4 Herbal yang Cocok untuk Penderita Asam Urat - JPNN.COM
Ilustrasi cuka sari apel. (Foto: Ist/jpnn)

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi-sendi tubuh.

Untuk meredakan asam urat, biasanya penderita penyakit ini mengonsumsi obat.

Namun, ada beberapa herbal yang bisa membantu mengobati asam urat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Cuka sari apel

Keasaman cuka apel disinyalir bisa membantu mengurangi rasa sakit akibat radang sendi, termasuk asam urat.

Pasalnya, cuka bisa meningkatkan alkalinitas (kebasaan) tubuh dan memiliki sifat antiinflamasi.

Berdasarkan penelitian di Jepang pada 2010, pola makan atau makanan tertentu, seperti cuka apel, yang bisa meningkatkan alkalisasi urin bisa pula meningkatkan pembuangan asam urat (uric acid) dari tubuh.

2. Biji seledri

Penelitian yang dipublikasikan di Molecular Medicine Reports pada 2019 menunjukkan bahwa ekstrak biji seledri memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang bermanfaat bagi penderita asam urat.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu meredakan asam urat dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja tanaman jelatang.

TAGS   asam urat  Herbal  tanaman jelatang  biji seledri 
