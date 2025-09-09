Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Crypto - Blockchain

4 Institusi Dorong Aset Dunia Nyata Masuk ke Blockchain Lewat Tokenize Indonesia

Selasa, 09 September 2025 – 12:09 WIB
4 Institusi Dorong Aset Dunia Nyata Masuk ke Blockchain Lewat Tokenize Indonesia
Empat institusi besar Indonesia bergabung dalam Tokenize Indonesia untuk dorong aset dunia nyata ke blockchain. Foto: BRI Ventures

jpnn.com, JAKARTA - Empat institusi besar Indonesia, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, Pos Digi, dan MDI Ventures, resmi bergabung dalam inisiatif Tokenize Indonesia untuk mendorong adopsi aset dunia nyata atau Real-World Assets (RWA) ke dalam blockchain. Program ini diinisiasi oleh Saison Capital, Coinvestasi, dan BRI Ventures.

Tokenize Indonesia dirancang sebagai platform eksperimental bagi institusi untuk menguji penerapan blockchain dalam operasional mereka.

Alih-alih mengejar popularitas semata, inisiatif ini bertujuan menjembatani institusi tradisional dengan penyedia teknologi blockchain guna menciptakan solusi yang dapat diimplementasikan.

Program yang dimulai sejak Juli 2025 ini akan berpuncak pada ajang Coinfest Asia, festival kripto terbesar dunia yang digelar pada 21–22 Agustus 2025.

Chief Investment Officer BRI Ventures, Markus Liman Rahardja, mengatakan kolaborasi ini diharapkan mempercepat inklusi keuangan dan pertumbuhan aset digital di Indonesia.

“Tujuan kami adalah mendorong kolaborasi antara institusi keuangan mapan dengan mitra teknologi yang inovatif. Dengan menjembatani dua dunia ini, kami ingin memperluas akses keuangan digital dan mempercepat adopsi aset digital di Indonesia,” ujar Markus, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/9).

Skala institusi yang terlibat mencerminkan keseriusan langkah ini. BRI tercatat mengelola aset sekitar USD130 miliar dan melayani lebih dari 20 juta nasabah, Pegadaian mengelola USD 6,5 miliar dengan 24 juta pengguna aktif, Pos Digi memiliki lebih dari 4.000 titik logistik dan pembayaran, sementara MDI Ventures mengelola USD 656 juta aset dengan portofolio 99 perusahaan.

Tokenisasi aset dunia nyata sendiri diprediksi menjadi sektor bernilai tinggi. Boston Consulting Group memperkirakan pasar global tokenisasi RWA mencapai USD16 triliun pada 2030.

Empat institusi besar Indonesia bergabung dalam Tokenize Indonesia untuk dorong aset dunia nyata ke blockchain.

