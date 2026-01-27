4 Jam Diperiksa Polisi, Reza Arap Jawab 30 Pertanyaan

Selasa, 27 Januari 2026 – 15:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus YouTuber, Reza Arap Oktovian menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (26/1).

Dia dimintai keterangan sebagai saksi terkait kematian kekasihnya, Lula Lahfah.

Saat diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan, Reza Arap mendapat sekitar 30 pertanyaan.

"Kami memberikan 30 pertanyaan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandarsyah dilansir Antara, Selasa (27/1).

Menurutnya, Reza Arap mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (26/1) sekitar pukul 23.00 WIB.

Personel Weird Genius itu menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan selesai pada Selasa (27/1) pukul 03.46 WIB.

"Jam 23.00 WIB datang," jelasnya.

Sebelumnya, aparat mengungkapkan bahwa Reza Arap Oktovian hadir di tempat kejadian perkara (TKP) saat kematian Lula Lahfah di salah satu apartemen di Jakarta Selatan, Jumat (23/1).