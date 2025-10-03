Close Banner Apps JPNN.com
4 Jenazah Korban Ponpes Al Khoziny Dibawa ke RS Bhayangkara Surabaya

Jumat, 03 Oktober 2025 – 13:36 WIB
Satu jenazah korban ambruknya musala Pondok Pesantren Al Khoziny dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jatim Surabaya, Jumat (3/10/2025). ANTARA/Willi Irawan

jpnn.com, SURABAYA - Empat jenazah korban bangunan ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Jatim Surabaya.

Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Jatim Kombes Pol M. Kusnan Marzuki mengatakan dua jenazah tiba di RS Bhayangkara sekitar pukul 08.30 WIB, kemudian satu jenazah pada pukul 10.40 WIB, dan jenazah terbaru sampai pukul 12.02 WIB.

Seluruhnya langsung menjalani pemeriksaan dan identifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim di Post Mortem.

"Prosesnya di sini ada post mortem atau identifikasi. Setelah itu baru dilakukan rekonsiliasi dengan data ante mortem dari pihak keluarga,” kata, Jumat.

Dia mengatakan apabila jumlah korban yang ditemukan bertambah, RS Bhayangkara sudah menyiapkan fasilitas tambahan.

"Kami sudah siapkan kontainer freezer dan pendingin dengan kapasitas hingga 100 jenazah,” kata Kusnan Marzuki.

Dalam kesempatan itu dia menyampaikan bahwa hingga saat ini data ante mortem yang sudah terkumpul dari keluarga korban berjumlah 63 orang.

Dari jumlah tersebut, lanjut dia, sebagian telah teridentifikasi dan tersisa 58 yang masih dalam proses pencarian serta pencocokan data.

Empat jenazah korban bangunan ambruk di Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, dibawa ke RS Bhayangkara Surabaya.

