Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

4 Jenderal TNI Datangi PMJ, Dansatsiber: Kami Menemukan Dugaan Pidana Ferry Irwandi

Senin, 08 September 2025 – 20:50 WIB
4 Jenderal TNI Datangi PMJ, Dansatsiber: Kami Menemukan Dugaan Pidana Ferry Irwandi - JPNN.COM
Perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah Ferry Irwandi di depan Gerbang Pancasila, area Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Aristo/JPNN

jpnn.com - Komandan Pusat Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen TNI J. O. Sembiring mendatangi kantor Polda Metro Jaya (PMJ), Senayan, Jakarta, Senin (8/9) malam ini. 

Sembiring datang ke lokasi dengan Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI Laksda Farid Ma’ruf, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah. 

Dia mengaku hadir ke Mapolda Metro Jaya untuk berkonsultasi dengan anggota kepolisian terkait dugaan pidana yang dilakukan pendiri Malaka Project Ferry Irwandi

Baca Juga:

"Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli siber terdapat, kami temukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Ferry Irwandi," kata Sembiring kepada awak media di Mapolda Metro Jaya, Senin ini.

Namun, dia tidak mengungkapkan secara terperinci dugaan pidana Ferry, sehingga para jenderal datang ke Mapolda Metro Jaya untuk berkonsultasi. 

"Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum," ujarnya. 

Baca Juga:

Dia mengatakan pihaknya sudah berusaha menghubungi Ferry untuk klarifikasi sebelum mendatangi Mapolda Metro Jaya.

Namun, kata Sembiring, Ferry tidak merespons ketika seorang staf di Satsiber TNI berusaha mengklarifikasi dugaan pidana pria yang aktif di YouTube itu.

Empat jenderal mendatangi kantor Polda Metro Jaya pada Senin (8/9) ini untuk berkonsultasi terkait dugaan pidana Ferry Irwandi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ferry Irwandi  TNI  pidana  PMJ  Polda Metro Jaya  Brigjen TNI J. O. Sembiring  Mayjen TNI Yusri Nuryanto  Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah 
BERITA FERRY IRWANDI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp