4 Jenis Jus untuk Meredakan Asam Lambung yang Menyakitkan
jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.
Asam lambung bisa terjadi karena stres berlebihan, mengonsumsi makanan pedas dan lainnya.
Untuk mengatasi asam lambung, Anda bisa mengonsumsi beberapa jus buah.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jus wortel
Khasiat dari jus ini tidak hanya pada mata, tetapi juga untuk penderita asam lambung.
Wortel mengandung vitamin A yang mampu menetralkan asam lambung berlebih.
2. Jus Pepaya
Selanjutnya, jus yang aman di konsumsi, yakni pepaya. Pepaya mengandung vitamin seperti enzim, kalium, mineral, folat, asam amino yang baik untuk lambung.
3. Jus mentimun
Mentimun mempunyai lemak yang cukup rendah. Tak hanya itu, serat dalam mentimun sangat baik untuk pencernaan di dalam lambung, sehingga konsumsi minuman ini setiap hari bagus khasiatnya karena bisa mengurangi rasa nyeri ketika kambuh.