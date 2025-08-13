Close Banner Apps JPNN.com
4 Jenis Obat Pereda Migrain yang Wajib Anda Konsumsi

Rabu, 13 Agustus 2025 – 06:38 WIB
Sakit kepala. Foto: ndtv.com

jpnn.com, JAKARTA - MIGRAIN merupakan salah satu jenis sakit kepala yang sangat merepotkan.

Migrain menyebabkan episode nyeri kepala yang hebat dan menusuk, mual, muntah, dan kepekaan lingkungan terhadap cahaya, bau, dan suara.

Kamu mengalami migrain episodik jika mengalami sakit kepala kurang dari 15 hari per bulan.

Kamu mengalami migrain kronis jika mengalami sakit kepala 15 hari atau lebih per bulan.

Perbedaan ini bisa menentukan obat dan perawatan apa yang tersedia.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Antagonis CGRP

Ini adalah golongan obat migrain baru yang memblokir protein tertentu, peptida terkait gen kalsitonin (CGRP), agar tidak terpicu.

CGRP dikaitkan dengan sinyal respons nyeri otak. Migrain Nurtec (rimegepant) adalah antagonis CGRP, yang bisa dikonsumsi selama migrain untuk menghentikan nyeri dan peradangan

Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu meredakan migrain dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja pereda nyeri.

