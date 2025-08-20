Close Banner Apps JPNN.com
Lifestyle - Kesehatan

4 Jenis Sayuran yang Baik untuk Ginjal

Rabu, 20 Agustus 2025 – 08:12 WIB
Bawang putih untuk kesehatan. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - GINJAL merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Namun, menerapkan gaya hidup yang tidak sehat bisa mengancam kesehatan ginjal.

Salah di antaranya adalah menyepelekkan pentingnya makan sehat.

Rata-rata penderita gangguan ginjal adalah mereka yang kurang mengonsumsi beragam jenis sayuran.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Paprika Merah

Paprika merah dikenal sebagai sayuran ramah ginjal yang sempurna karena kandungan potasiumnya yang rendah.

Kadar potasium yang tinggi dalam darah bisa menyulitkan ginjal untuk menghilangkannya sehingga menyebabkan penyakit ginjal kronis.

Paprika merah mengandung antioksidan kuat seperti vitamin C, A dan B6 dan nutrisi lain seperti asam folat dan serat.

Ada beberapa jenis sayuran yang sehat dan bergizi yang baik untuk ginjal Anda dan salah satunya ialah tentu saja kembang kol.

