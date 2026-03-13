Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Jus Buah untuk Redakan Nyeri Asam Urat dengan Cepat

Jumat, 13 Maret 2026 – 07:31 WIB
4 Jus Buah untuk Redakan Nyeri Asam Urat dengan Cepat - JPNN.COM
Ilustrasi air lemon. Foto: livestrong

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi tubuh.

Penumpukan asam urat ini biasanya terjadi pada bagian sendi kaki ataupun jari kaki.

Penyakit ini disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi zat purin. Gejalanya seperti nyeri sendi dan bengkak.

Baca Juga:

Berikut beragam jus buah yang tepat untuk mengatasi asam urat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus Tomat

Tomat yang diolah menjadi jus juga dipercaya ampuh menurunkan asam urat.

Baca Juga:

Kandungan vitamin C dan antioksidan dari golongan likopen dipercaya bisa menetralkan suasana tubuh yang terlalu asam.

Tomat juga kaya akan kaya vitamin C dan antioksidan dari golongan likopen, serta memiliki sifat basa atau alkalin.

Ada beberapa jenis jus buah yang bisa membantu meredakan nyeri asam urat dan salah satunya ialah tentu saja jus ceri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   asam urat  jus buah  jus ceri  jus beri 
BERITA ASAM URAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp