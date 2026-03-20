4 Jus Penghancur Lemak Perut yang Aman Anda Konsumsi
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal merupakan impian setiap wanita.
Namun, salah satu tantangan berat saat menurunkan berat badan ialah bagaimana caranya menghilangkan lemak perut.
Buah selalu dijadikan salah satu menu diet karena bisa mempercepat sistem metabolisme sehingga lemak lebih cepat terbakar.
Buah menjadi cara yang ampuh untuk menghilangkan lemak perut yang membuat buncit.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jus Apel Hijau
Buah apel kaya akan pectin, antioksidan, dan mineral esensial. Zat-zat ini dapat membantu mengikis lemak perut karena dianggap sebagai katalis yang baik untuk menurunkan berat badan.
2. Jus Pepaya Campur Jeruk Nipis
Potong-potong buah pepaya. Blender pepaya sambil tambahkan perasan air jeruk nipis.
Kemudian, tambahkan gula pasir atau madu lalu, beri air. Blender lagi sampai halus.