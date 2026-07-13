4 Kesalahan Trader Pemula yang Wajib Dihindari

jpnn.com, JAKARTA - Trading menawarkan peluang yang menarik seiring meningkatnya partisipasi investor ritel.

Menurut laporan Global Retail Investor Outlook 2025, perkembangan teknologi dan kemudahan akses membuat makin banyak orang tertarik untuk masuk ke pasar keuangan.

Namun, di balik peluang tersebut, trading juga memiliki risiko yang tidak bisa dianggap remeh. Karena itu, penting untuk mengenali berbagai kesalahan trader pemula yang wajib Anda hindari seperti di bawah ini.

1. Trading Tanpa Rencana

Salah satu kesalahan fatal trader pemula yang paling sering terjadi adalah masuk ke pasar tanpa memiliki rencana trading. Banyak pemula membuka posisi hanya berdasarkan rekomendasi orang lain, sekadar ikut-ikutan tren di media sosial, atau karena takut ketinggalan momentum.

Padahal, trading yang sukses selalu didasarkan pada perencanaan yang matang. Sebelum membuka posisi, Anda sudah harus menentukan titik masuk, kapan harus take profit dan stop loss, serta risiko per transaksi.

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2. Salah Memilih Akun Trading

Kesalahan trader pemula lainnya yang cukup krusial adalah menggunakan jenis akun yang tidak sesuai strategi. Misalnya, pemula yang ingin trading dengan ukuran transaksi lebih kecil langsung menggunakan akun standard, padahal ada akun micro yang lebih sesuai.