4 Khasiat Air Jahe Campur Bawang Putih, Pasangan Pasti Suka

Senin, 27 April 2026 – 07:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan bawang putih merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Jahe dan bawang putih sama sama mengandung antioksidan tinggi dan beberapa jenis vitamin serta mineral yang sangat ampuh untuk menjaga kesehatan dan penyembuhan penyakit.

Kehebatan jahe yakni memiliki senyawa bioaktif seperti shogaol yang menunjukkan sifat antiinflamasi dan antimikroba yang membantu mengelola dan mengurangi keparahan pada sakit tenggorokan.

Hal ini menghambat mikroorganisme tertentu seperti streptococcus mutans, candida albicans, dan enterococcus faecalis.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi Batuk

Air jahe dan bawang putih dianggap sebagai obat terbaik untuk mengatasi penyumbatan pada hidung dan juga bronkial.

Baca Juga: 4 Khasiat Bawang Putih Campur Madu yang Bikin Kaget

Senyawa utama dalam jahe bernama gingerol dan allicin dalam bawang putih bisa menjadi solusi batuk alami, sekaligus mengatasi gejala yang menyertai akibat radang.

2. Meningkatkan Aktivitas di Ranjang

Secara penggunaan umum, jahe penting untuk meningkatkan sirkulasi darah sehingga secara otomatis juga bisa meningkatkan rangsangan pria.