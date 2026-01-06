Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Air Kelapa Campur Madu, Bantu Cegah Penuaan Dini

Selasa, 06 Januari 2026 – 09:21 WIB
4 Khasiat Air Kelapa Campur Madu, Bantu Cegah Penuaan Dini - JPNN.COM
Minuman air kelapa. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi air kelapa karena berbagai alasan.

Air kelapa bisa membantu meredakan haus dengan cepat. Selain itu, air kelapa kaya akan berbagai kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh.

Pasalnya, air kelapa muda mengandung karbohidrat, air, protein dan lemak dibawah 1 persen serta vitamin serta mineral dalam jumlah yang signifikan.

Baca Juga:

Air kelapa memiliki rasa yang segar dan agak manis hal ini disebabkan kandungan gula serta elektrolit.

Adapun kandungan air kelapa muda dicampur madu adalah vitamin C, D, B6, tembaga, kalium, dan kalsium.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Meningkatkan kekebalan tubuh

Kondisi lingkungan sekarang ini lebih sering memberikan ancaman bagi kesehatan tubuh, terutama ketika memasuki musim tertentu seperti pancaroba dan musim hujan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan pada tubuh adalah dengan meningkatkan sistem kekebalan yang dimiliki oleh tubuh itu sendiri.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air kelapa yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya meningkatkan kekebalan tubuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   air kelapa  Madu  Penuaan Dini  infeksi 
BERITA AIR KELAPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp