Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Air Lemon Campur Madu, Wanita Pasti Suka

Jumat, 24 April 2026 – 07:00 WIB
Ilustrasi air lemon. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - LEMON dan madu telah lama dikenal sebagai herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Mencampurnya menjadi satu gelas minuman hangat ternyata memberikan manfaat yang cukup bagus bagi tubuh kita.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu menurunkan berat badan

Minum air lemon bercampur madu hangat dapat meningkatkan metabolisme tubuh Anda.

Selain itu, juga akan membuatmu merasa kenyang lebih lama.

2. Meningkatkan kesehatan pencernaan

Mengonsumsi madu bermanfaat untuk meningkatkan bakteri baik dalam usus.

Minum campuran madu dan lemon bisa meringankan sembelit.

3. Menjaga imunitas dan memberi dorongan energi

Tak bisa disangkal kandungan madu dan lemon bisa meningkatkan imunitas tubuh seseorang.

Ada beberapa manfaat air lemon campur madu yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk kesehatan pencernaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   air lemon  Madu  imunitas  Berat Badan 
BERITA AIR LEMON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp