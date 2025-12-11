4 Khasiat Akar Bayam, Ampuh Obati Wasir

Kamis, 11 Desember 2025 – 09:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BAYAM merupakan salah satu sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Tidak hanya daunnya, akar bayam juga bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Sebab, akar bayam memiliki kandungan nutrisi antara lain: zat besi yang tinggi; protein; serat; dan berbagai zat antiinflamasi, antibakteri dan peptida.

Untuk mengolah akar bayam sangat mudah. Pertama bersihkan akar bayam terlebih dahulu lalu rebus dalam air secukupnya hingga mendidih.

Saring air rebusan dan masukkan ke dalam gelas. Tambahkan madu secukupnya bila suka.

Konsumsi selagi hangat. Air hasil rebusan juga bisa digunakan langsung untuk merendam bagian ambien atau pada keputihan dengan menggunakannya untuk cebok saat air masih hangat.

Selain itu, uap hasil rebusan akar bayam ini juga bisa digunakan untuk ambeien.

Beberapa orang juga menggunakannya untuk merawat kulit wajah.