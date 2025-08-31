Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Alpukat untuk Ibu Hamil, Tinggi Kandungan Serat

Minggu, 31 Agustus 2025 – 08:24 WIB
4 Khasiat Alpukat untuk Ibu Hamil, Tinggi Kandungan Serat - JPNN.COM
Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ALPUKAT merupakan salah satu buah yang bisa diolah ke dalam berbagai hidangan, baik gurih dan manis.

Alpukat juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Hal ini karena buah alpukat mengandung asam lemak tak jenuh tunggal sehingga mempunyai manfaat bagi perkembangan sang jabang bayi.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mempunyai kandungan asam folat

Manfaat alpukat untuk ibu hamil ialah mempunyai kandungan asam folat.

Asam folat adalah nutrisi utama pada masa kehamilan yang memproduksi dan memelihara sel-sel baru sehingga mencegah terjadinya cacat lahir pada bayi.

Baca Juga:

Memenuhi kecukupan folat selama trimester pertama kehamilan sangat penting karena sistem saraf pusat bayi (termasuk otak dan sumsum tulang belakang) sedang terbentuk di masa ini.

Selain itu, asam folat juga bermanfaat untuk mencegah komplikasi kehamilan seperti depresi, anemia, cacat lahir, keguguran, dan preeklampsia.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi buah alpukat untuk ibu hamil dan salah satunya ialah tentu saja tinggi kandungan serat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alpukat  Ibu Hamil  asam folat  serat 
BERITA ALPUKAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp