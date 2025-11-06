4 Khasiat Alpukat untuk Penderita Diabetes

Kamis, 06 November 2025 – 07:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ALPUKAT merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.

Buah ini rendah karbohidrat, tetapi mengenyangkan. Alpukat disebut baik dikonsumsi penderita diabetes tipe II.

Untuk informasi, alpukat merupakan buah yang rendah karbohidrat, rendah lemak, dan tinggi serat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sumber serat yang baik

Setengah alpukat berukuran kecil mengandung sekitar 5,9 gram karbohidrat dan 4,6 gram serat.

Menurut National Academies, asupan serat harian mininum yang direkomendasikan untuk orang dewasa adalah perempuan 50 tahun ke bawah: 25 gram.

Perempuan di atas 50 tahun: 21 gram, laki-laki 50 tahun ke bawah: 38 gram.Laki-laki di atas 50 tahun: 30 gram.

Sebuah tinjauan 2012 yang diterbitkan dalam Journal of American Board of Family Medicine menyebutkan suplemen serat untuk diabetes tipe II bisa menurunkan kadar gula darah puasa dan kadar A1c.