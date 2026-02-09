4 Khasiat Bawang Putih Campur Lemon, Bantu Tingkatkan Stamina

Senin, 09 Februari 2026 – 04:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi.

Bawang putih mengandung vitamin dan mineral lain, mulai dari vitamin C, vitamin B-6, selenium, tembaga, dan seng.

Biasanya, untuk memanfaatkan bawang putih bisa diolah menjadi air rebusan.

Caranya sangat mudah, sediakan saja, 5 siung bawang putih lalu bersihkan dan ditumbuk, lalu 3 siung jahe ditumbuk, 1 buah lemon, dan madu.

Langkah selanjutnya, yakni campur bawang putih, jahe dan lemon dalam panci lalu rebus dengan 500 ml air sampai mendidih.

Angkat air rebusan dan biarkan hangat, lalu ambil di gelas dan tambahkan madu secukupnya.

Untuk mengonsumsinya, ramuan diminum sehari satu kali selama 5 hari, kemudian kondisional sesuai kebutuhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.