JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Biji Pala untuk Menurunkan Berat Badan

Selasa, 06 Januari 2026 – 03:48 WIB
Ilustrasi biji pala. Foto: thesourcebulkfoods

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang ingin menurunkan berat badan karena berbagai alasan.

Penurunan berat badan adalah tentang mengikuti diet yang tepat dan rutinitas olahraga yang tepat.

Ada banyak hal yang bisa kamu tambahkan ke dalam diet yang membantu mempercepat prosesnya.

Salah satu item tersebut adalah biji pala. Makan pala untuk menurunkan berat badan bisa bermanfaat karena membantu menghilangkan racun dari tubuh Anda, dan berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Rempah ini juga bagus untuk pencernaan dan metabolisme dan bisa berkontribusi pada usus yang sehat.

Jika penurunan berat badan yang cepat dan berkelanjutan ada dalam pikiran Anda, maka inilah saatnya untuk menyerbu dapur kamu untuk mencari pala.

Pala adalah rempah-rempah yang berasal dari biji pohon pala (Myristica fragrans).

Biji pala memiliki rasa yang hangat, sedikit manis, dan sedikit pedas.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi biji pala dalam hal menurunkan berat badan dan salah satunya adalah menekan nafsu makan.

