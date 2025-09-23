4 Khasiat Cuka Sari Apel, Penderita Penyakit Ini Wajib Mengonsumsinya

Selasa, 23 September 2025 – 04:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - CUKA sari apel telah lama terkenal akan manfaatnya yang luar biasa untuk kesehatan.

Cuka sari apel adalah jenis cuka yang terbuat dari apel matang yang baru dihancurkan.

Apel difermentasi dan melewati proses yang ketat untuk mengembangkan produk cuka akhir.

Pada langkah pertama, apel yang dihancurkan terkena ragi untuk memulai proses fermentasi alkohol, dan gula kemudian diubah menjadi alkohol.

Pada langkah kedua, bakteri ditambahkan ke larutan alkohol yang selanjutnya memfermentasi alkohol dan berubah menjadi asam asetat.

Cuka sari apel hanya memiliki tiga kalori per satu sendok makan (15 gram) dan hampir tidak mengandung karbohidrat.

Baca Juga: 7 Manfaat Oatmeal untuk Menurunkan Berat Badan

Menurut Basis Data Pusat Makanan USDA, cuka ini mengandung sejumlah kecil kalium, magnesium, fosfor, dan kalsium.

Seperti sari apel, cuka sari apel mungkin mengandung pektin, vitamin B (B1, B2, dan B6, biotin, asam folat, niasin, asam pantotenat), dan vitamin C.