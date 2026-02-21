Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Daun Salam Campur Kayu Manis, Wanita Pasti Suka

Sabtu, 21 Februari 2026 – 06:18 WIB
4 Khasiat Daun Salam Campur Kayu Manis, Wanita Pasti Suka - JPNN.COM
Kayu Manis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu bumbu dapur yang mengandung segudang manfaat.

Untuk mendapatkan manfaat sehat daun salam, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk minuman.

Daun salam ini merupakan minuman aromatik yang baik untuk pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan.

Baca Juga:

Sedangkan, untuk kayu manis bermanfaat sebagai antijamur, antiradang, dan antiseptik.

Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kulit kayu manis efektif melawan organisme yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan.

Untuk mendapatkan bahan-bahannya pun tak sulit, cukup menyediakan 1 liter air, 2 batang kayu manis, 5 lembar daun salam kering.

Baca Juga:

Cara membuatnya, panaskan 1 liter air dalam panci. Kemudian setelah mendidih, tambahkan daun salam dan kayu manis.

Biarkan mendidih selama 20 menit. Kemudian Matikan api, keluarkan dan biarkan selama 30 menit.

Ada beberapa manfaat rutin minum air daun salam campur kayu manis untuk kesehatan dan salah satunya baik untuk pencernaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kayu manis  daun salam  infeksi saluran kemih  pencernaan 
BERITA KAYU MANIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp