JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Daun Sirih Campur Madu, Ampuh Atasi Sakit Kepala

Rabu, 27 Agustus 2025 – 08:47 WIB
Daun sirih. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang manfaat.

Bahkan, daun sirih merupakan salah satu bahan herbal yang aman dikonsumsi untuk mengatasi berbagai penyakit.

Pasalnya, daun sirih mengandung minyak atsiri, minyak terbang, pati, diatase, antioksidan, anti jamur, kavikol, zat samak, alkoloid, propane, tannin, cyneole, sesquiterpene, asam askorbat dan masih banyak lagi.

Jika mengonsumsi air rebusan daun sirih yang dicampur dengan madu, maka akan menambah khasiat dari daun sirih.

Ambil 7-8 lembar daun sirih rebus dengan 1 liter air hingga mendidih.

Setelah itu saring dan tambahkan madu secukupnya. Minum 1 gelas setiap hari selama satu minggu untuk pengobatan.

Setelah itu, air daun sirih bisa diminum rutin satu minggu sekali.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi air rebusan daun sirih yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya mengobati batuk.

