4 Khasiat Jahe Campur Bawang Putih yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih dan jahe telah lama terkenal akan khasiatnya yang luar biasa.

Bawang putih dan jahe juga mengandung beberapa jenis vitamin serta mineral yang manfaatnya sudah digunakan sejak dulu untuk menjaga kesehatan dan penyembuhan penyakit.

Ada beberapa khasiat mengonsumsi bawang putih dann jahe yang dicampur dalam satu gelas air panas untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyembuhkan Sakit Kepala

Efektivitas jahe dan bawang putih untuk sakit kepala sudah terbukti di mana jahe bisa meningkatkan keparahan dan juga gejala yang ditimbulkan ketika sakit kepala.

Dengan cara memblokir prostaglandin yakni bahan kimia penyebab peradangan pada pembuluh darah otak.

Kekuatan antiinflamasi yang terkandung dalam bawang putih dan jahe juga bisa mengurangi ketidaknyamanan ketika sakit kepala, flu dan bahkan sebagai solusi masuk angin alami.

2. Mengatasi Batuk

Jahe dan bawang putih dianggap sebagai obat terbaik untuk mengatasi penyumbatan pada hidung dan juga bronkial.