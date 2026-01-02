4 Khasiat Jahe Campur Daun Pandan, Ampuh Redakan Migrain

Jumat, 02 Januari 2026 – 08:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan daun pandan merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Jahe yang sering dijadikan minuman ini sangat tinggi akan kandungan vitamin C, magnesium, dan mineral.

Selain itu, jahe merah campur madu mengandung berbagai minyak esensial seperti phelladrene, cineol, gingerol, shogaol dan juga citral yang semuanya sangat baik untuk kesehatan tubuh.

Daun pandan memiliki kandungan senyawa kimia alami, seperti polifenol, flavonoid, saponin dan alkaloid.

Senyawa tersebut memiliki peran sebagai antibakteri. Inilah yang membuat daun pandan ampuh untuk mengatasi berbagai macam penyakit.

Cara membuat ramuan sehat ini ialah siapkan 2-3 siung jahe merah, kemudian tumbuk.

Setelah itu, siapkan 2 helai daun pandan. Rebus jahe dan daun pandan dengan 3 gelas air.

Setelah mendidih, campurkan madu secukupnya bila suka. Aduk sampai rata.