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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Jeruk Nipis Campur Serai, Insomnia Bakalan Ambyar

Jumat, 17 Juli 2026 – 06:52 WIB
4 Khasiat Jeruk Nipis Campur Serai, Insomnia Bakalan Ambyar - JPNN.COM
Jeruk nipis. Foto: damrong rattanapong/123rf

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu tanaman yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Serai memiliki sifat antibakterial yang menguntungkan seperti analgesik, antiinflamasi, antidepresan, antipiretik, antiseptik, antibakteri, antijamur, zat karminatif, diuretik, dan insektisida.

Sedangkan, bila dicampur dengan jeruk nipis, akan menambah khasiat dari air serai tersebut.

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Sebab, di dalam jeruk nipis terdapat kandungan vitamin C dan flavonoid, antioksidan yang bisa memperkuat kolagen.

Untuk itu, tidak ada salahnya mencoba air serai campur jeruk nipis dikonsumsi bersamaan dalam takaran yang sesuai, sehari sekali.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Detoksifikasi

Manfaat ramuan ini yaitu bisa membantu membersihkan zat-zat beracun berbahaya yang masuk ke dalam tubuh.

Detoksifikasi dengan tanaman serai membantu melancarkan fungsi berbagai organ tubuh, termasuk fungsi hati dan ginjal.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jeruk nipis yang dicampur serai untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati insomnia.

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TAGS   Jeruk Nipis  serai  Insomnia  pencernaan 
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