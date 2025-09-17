4 Khasiat Jus Seledri, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Jantung

Rabu, 17 September 2025 – 08:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan salah satu sayuran yang mengandung berbagai nutrisi.

Untuk mendapatkan manfaatnya, biasanya sayuran ini diolah menjadi jus.

Dalam satu cangkir seledri, setara dengan 237 ml, tersedia 1,6 gram serat, 40 milgram kalsium, dan 260 miligram kalium.

Selain itu, seledri juga mengandung fitonutrien (senyawa pada tumbuhan) yang bersifat antioksidan, yaitu karotenoid dan flavonoid.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kekebalan tubuh

Salah satu manfaat mengonsumsi jus seledri bisa meningkatkan sistem imun sehingga bisa melawan infeksi penyebab penyakit.

Pasalnya, seledri merupakan salah asupan yang mengandung vitamin C dan merupakan makanan sumber antioksidan yang mengandung karotenoid dan flavonoid.

Karotenoid dan flavonoid ini akan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas penyebab penyakit kronis, seperti penyakit jantung hingga kanker.